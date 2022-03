Selenskyj fordert Hilfe: „Geben Sie mir Flugzeuge“

Gespräche fortgesetzt

Am Donnerstag hatten Delegationen aus Moskau und Kiew ihre Gespräche über eine Waffenruhe wieder aufgenommen. Die zweite Gesprächsrunde findet im Westen des Nachbarlandes Belarus statt, an der Grenze zu Polen. Das belarussische Staatsfernsehen zeigte am Nachmittag Aufnahmen, wie die beiden Delegationen an einem Tisch Platz nahmen. Die Vertreter der Ukraine und von Russland schüttelten sich die Hände.