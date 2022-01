„Kosten einer Eskalation wären für Russland enorm“

Weil die russischen Forderungen zwar hart, aber vage formuliert sind, hat Russland auch weiterhin die Chance auf eine gesichtswahrende Exit-Strategie. Es kann etwa vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen alleine bereits als Erfolg werten, so Dubowy. Ob es zum Krieg kommt? „Ich kann mir gut vorstellen, dass bislang noch keine Entscheidung über die Frage einer Eskalation getroffen wurde“, so der Experte. Möglicherweise weiß Moskau also selbst noch nicht, was der Plan ist. Eines aber ist klar: „Die Kosten einer Eskalation für Russland wären enorm - wesentlich höher als die der Krim-Annexion oder des Kriegs in Georgien. Das versteht man in Moskau inzwischen.“