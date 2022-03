Lkw und Transporter mit Hilfsmittel für Ukrainer

„Vor Ort waren wir richtig geschockt. Man kann es nicht in Worte fassen, was dort gerade passiert“, sagt Johann Banwinkler aus Wilhering. Gemeinsam mit Freunden und Bekannten startete er eine Hilfsaktion für die Ukraine. „Die Grundidee hat die Mama gehabt. Die Bereitschaft in Wilhering war sehr groß. Am Anfang waren wir zu zweit, waren mit den Massen an Spenden überfordert. Dann kamen immer mehr freiwillige Helfer dazu“, so Banwinkler.