1200 Leitungsschäden aufgedeckt

In Zeiten des Krieges in der Ukraine ist die Sorge um Gas, Strom und Fernwärme groß. Um die Versorgungssicherheit zu prüfen, kreiste nun in der Nacht ein Flieger über die Stadt. Im Fokus der Kameras war das Leitungssystem, das sich unter den Straßen Wiens verbirgt. 28.500 Kilometer lang durchzieht es wie Adern unsere Bundeshauptstadt. Transportiert werden dabei Gas, Strom und Fernwärme. Beim Nachtflug wurden 1200 Schwachstellen. Im Frühling beginnen die Wiener Netze dann mit den Reparaturarbeiten.