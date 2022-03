Spiel und Spaß auf Wiener Geisterparkplatz

Ein Picknick in der Betonwüste

Auch hier zeigt sich - des einen Freud ist des andern Leid. Unter dem Motto „Sitzplatz statt Parkplatz“ funktionierte die Initiative „Geht doch Wien“ einen der untertags leer stehenden Parkflächen in der Donaustädter Schödlbergergasse in eine Begegnungszone samt Kinderspielplatz um. Inmitten der grauen Betonwüste wurden bei winterlichen Temperaturen Frühlingsblumen neben Liegestühlen platziert, Seifenblasen und - im Gegensatz zum Parkpickerl kostenlose - Pickerl an Kinder verteilt.