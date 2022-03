Russlands Lawrow bei Außenminister-Gipfel in Wien

Bei all den negativen Nachrichten in den vergangenen Tagen scheint das nun wie ein Lichtblick. Den Atomverhandlungen mit dem Iran im Wiener Palais Coburg dürfte ein erfolgreicher Abschluss bevorstehen. „Eine Lösung bei den Atomverhandlungen zeichnet sich ab“, so ein hochrangiger EU-Diplomat zur „Krone“. Und weiter: „Ein Deal ist in Griffweite.“