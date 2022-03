Lawrow zu Sanktionen: „Das ist Diebstahl“

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat das Einfrieren russischer Vermögenswerte im Ausland durch westliche Länder als „Diebstahl“ kritisiert. „Sie spucken auf alle ihre Prinzipien, die sie auf der internationalen Bühne verankert haben“, sagte Lawrow in einem Interview dem TV-Sender Al Jazeera, aus dem am Mittwoch die russische Agentur Interfax zitierte. In der EU, aber auch in anderen westlichen Ländern war nach der russischen Invasion in der Ukraine begonnen worden, Vermögenswerte russischer Staatsangehöriger einzufrieren.