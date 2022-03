Rufe nach Waffenstillstand, Putin bleibt stur

Putin beharrt auf seinen Forderungen

Russlands Präsident Wladimir Putin zeigte sich zumindest offiziell weiterhin unbeeindruckt vom internationalen Gegenwind. Er bekräftigte erneut seine Bedingungen für eine Beendigung der „Militäroperation“. Die Regierung in Kiew müsse die „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk sowie Russlands Souveränität über die Schwarzmeer-Halbinsel Krim anerkennen, teilte der Kreml am Dienstagabend in Moskau mit.