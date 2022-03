Kiew und Moskau einig über humanitärer Korridore

Kiew fordert sofortige Waffenruhe

Kiew hatte vor Gesprächsbeginn unter anderem eine sofortige Waffenruhe gefordert. Unnachgiebig zeigte sich unterdessen Russlands Staatschef Wladimir Putin: Die „besondere Militäroperation“ in der Ukraine verlaufe „streng nach Plan“, sagte er am Donnerstagabend in einer Fernsehansprache. Nach einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte er zuvor angekündigt, den „kompromisslosen Kampf“ gegen die Kämpfer angeblicher „bewaffneter nationalistischer Gruppen“ in der Ukraine fortzusetzen.