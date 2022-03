So wohnen Österreichs Frauen von heute

Die meisten Österreicherinnen (65 Prozent) träumen davon, in einem Haus zu wohnen - am liebsten am Stadtrand (50 Prozent) gefolgt vom Leben in der Großstadt (30 Prozent). Zu diesem Ergebnis kommt die neue FindMyHome.at-Umfrage, an der österreichweit 731 Frauen teilgenommen haben. Wie sehr passt dieser Wunsch mit der aktuellen Wohnsituation zusammen? Das präsentiert Bernd Gabel-Hlawa.