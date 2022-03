Bruder soll Schwester monatelang misshandelt haben

Wegen einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen Mädchen und ihrem 22-jährigen Bruder in einer Wohnung in Wien-Brigittenau wurden am Mittwoch gegen 2.30 Uhr Beamte alarmiert: Laut Angaben der jungen Frau soll sie von ihrem Bruder schon seit Längerem bedroht, geschlagen und körperlich misshandelt worden sein. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.