Lauter Protestzug zieht zum Frauentag durch Wien

Am heutigen Frauentag, dem feministischen Kampftag, zieht zu Mittag ein Demozug durch Wien, um auf die Benachteiligung von Frauen aufmerksam zu machen. Bei Reden und Performances fordern Aktivistinnen echte Gleichstellung sowie Schutz vor Gewalt. Auch politisch herrscht Einigkeit über weiteren Handlungsbedarf. Zudem bietet die Stadt ein buntes Programm.
Auf dem Papier gelten die gleichen Rechte für Männer und Frauen, im Alltag zeigt sich oft ein anderes Bild. Deshalb ziehen an diesem Sonntag erneut rund tausend Demonstrierende durch die Innenstadt. Treffpunkt ist um 13 Uhr bei der Wiener Stadthalle am Vogelweidplatz, wo Reden und Performances den Auftakt bilden. Gegen 14.30 Uhr setzt sich der Demozug über die Burggasse in Richtung Heldenplatz in Bewegung. Zum Protest aufgerufen hat die Initiative „Take Back the Streets“.
Laut den Veranstaltern richtet sich die Demonstration an alle, die „Wut, Verzweiflung und Liebe zur Gemeinschaft sowie den Willen zum Frieden durch Wien“ tragen wollen. „Schließt euch unserer Solidarität und Hoffnung an“, heißt es von den Aktivisten. Der Demozug endet am Heldenplatz, das Programm wird dort gegen 16 Uhr fortgesetzt und endet um etwa 19 Uhr.
Sperren und Verzögerungen erwartet
Laut ÖAMTC werden rund 1000 Personen erwartet. Entlang der Route von der Stadthalle über die Hütteldorfer Straße, Urban-Loritz-Platz, Gürtel, Burggasse, Bellariastraße, Ringstraße, Burgtor bis zum Heldenplatz kann es zu kurzfristigen Sperren und Verzögerungen kommen.
Die Route des Demozugs laut den Veranstaltern:
Politik zeigt sich geeint: Gleichstellung bleibt Baustelle
Auch von politischer Seite werden zum Frauentag Willensbekundungen laut. Die Parteien waren sich zumindest darin einig, dass auf dem Weg zur Gleichstellung noch einiges zu tun bleibt. Zudem äußern sie parteiübergreifend Sorge über die zunehmende Gewalt gegenüber Frauen, wie aus den Aussendungen hervorgeht.
Ursprünglich entstand er Anfang des 20. Jahrhunderts aus Frauenprotesten für Wahlrecht, Arbeitsbedingungen und Gleichstellung.
Der Begriff „feministischer Kampftag“ macht deutlich, dass Frauenrechte hart erkämpft wurden und weiterhin verteidigt werden müssen.
Der Tag erinnert an historische Erfolge, zeigt aber auch bestehende Ungleichheiten auf.
Er steht für Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Schutz vor Gewalt.
„Wir müssen Mädchen und Frauen in allen Lebens- und Berufsfeldern stärken“, forderte ÖVP-Frauensprecherin Juliane Bogner-Strauß. Sie betonte die Notwendigkeit von echter Wahlfreiheit bei Beruf und Familie, guten Bildungsangeboten, flächendeckender Kinderbetreuung und konsequentem Schutz vor Gewalt. Für die SPÖ-EU-Abgeordnete Elisabeth Grossmann ist der Weltfrauentag ein „Kampftag“: Er erinnere daran, dass Gleichstellung hart erkämpft werden muss. Zwar sei schon viel erreicht, doch der Kampf sei noch nicht vorbei. Weltweit sei zudem ein gefährlicher Rückschlag gegen Frauenrechte zu beobachten.
Es braucht echte Wahlfreiheit bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
ÖVP-Frauensprecherin Juliane Bogner-Strauß
Für die Freiheitlichen sprach die Wiener FPÖ-Stadträtin Ulrike Nittmann. Sie forderte, Frauenpolitik wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken: „Gerade am Weltfrauentag wird deutlich: Echte Frauenpolitik ist wichtiger denn je.“ Frauen seien etwa über den gesamten Lebensverlauf häufig finanziell benachteiligt.
Buntes Kulturprogramm rückt Frauen ins Licht
Neben politischen Statements und Forderungen machen zahlreiche Veranstaltungen die Leistungen von Frauen sichtbar. In der Wiener Staatsoper erheben 2000 Frauen ihre Stimmen und singen für Gleichberechtigung und Solidarität. Die Österreichische Nationalbibliothek widmet sich mit einem umfangreichen Programm den Leistungen und Errungenschaften von Frauen von der Antike bis in die Gegenwart.
Auch das Naturhistorische Museum (NHM) rückt Frauen in den Mittelpunkt und zeigt seine weibliche Seite. Das Mozarthaus Vienna widmet sich den Frauen im Leben des Musikers und dem gesellschaftlichen Frauenbild des 18. Jahrhunderts. Das jüdische Museum lädt zu einem besonderen Rundgang mit dem Titel Frauensache(n).
