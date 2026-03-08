Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verzögerungen erwartet

Lauter Protestzug zieht zum Frauentag durch Wien

Wien
08.03.2026 11:48
Am Sonntag ist Weltfrauentag: Der Tag steht im Zeichen der Gleichberechtigung – unter anderem ...
Am Sonntag ist Weltfrauentag: Der Tag steht im Zeichen der Gleichberechtigung – unter anderem werden auch Demonstrationen erwartet (Archivbild).(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER)
Porträt von Sandra Beck
Von Sandra Beck

Am heutigen Frauentag, dem feministischen Kampftag, zieht zu Mittag ein Demozug durch Wien, um auf die Benachteiligung von Frauen aufmerksam zu machen. Bei Reden und Performances fordern Aktivistinnen echte Gleichstellung sowie Schutz vor Gewalt. Auch politisch herrscht Einigkeit über weiteren Handlungsbedarf. Zudem bietet die Stadt ein buntes Programm.

0 Kommentare

Auf dem Papier gelten die gleichen Rechte für Männer und Frauen, im Alltag zeigt sich oft ein anderes Bild. Deshalb ziehen an diesem Sonntag erneut rund tausend Demonstrierende durch die Innenstadt. Treffpunkt ist um 13 Uhr bei der Wiener Stadthalle am Vogelweidplatz, wo Reden und Performances den Auftakt bilden. Gegen 14.30 Uhr setzt sich der Demozug über die Burggasse in Richtung Heldenplatz in Bewegung. Zum Protest aufgerufen hat die Initiative „Take Back the Streets“.

Laut den Veranstaltern richtet sich die Demonstration an alle, die „Wut, Verzweiflung und Liebe zur Gemeinschaft sowie den Willen zum Frieden durch Wien“ tragen wollen. „Schließt euch unserer Solidarität und Hoffnung an“, heißt es von den Aktivisten. Der Demozug endet am Heldenplatz, das Programm wird dort gegen 16 Uhr fortgesetzt und endet um etwa 19 Uhr.

Sperren und Verzögerungen erwartet
Laut ÖAMTC werden rund 1000 Personen erwartet. Entlang der Route von der Stadthalle über die Hütteldorfer Straße, Urban-Loritz-Platz, Gürtel, Burggasse, Bellariastraße, Ringstraße, Burgtor bis zum Heldenplatz kann es zu kurzfristigen Sperren und Verzögerungen kommen.

Die Route des Demozugs laut den Veranstaltern:

Politik zeigt sich geeint: Gleichstellung bleibt Baustelle
Auch von politischer Seite werden zum Frauentag Willensbekundungen laut. Die Parteien waren sich zumindest darin einig, dass auf dem Weg zur Gleichstellung noch einiges zu tun bleibt. Zudem äußern sie parteiübergreifend Sorge über die zunehmende Gewalt gegenüber Frauen, wie aus den Aussendungen hervorgeht.

Warum heißt es feministischer Kampftag?

  • Der Frauentag wird weltweit am 8. März begangen.

  • Ursprünglich entstand er Anfang des 20. Jahrhunderts aus Frauenprotesten für Wahlrecht, Arbeitsbedingungen und Gleichstellung.

  • Der Begriff „feministischer Kampftag“ macht deutlich, dass Frauenrechte hart erkämpft wurden und weiterhin verteidigt werden müssen.

  • Der Tag erinnert an historische Erfolge, zeigt aber auch bestehende Ungleichheiten auf.

  • Er steht für Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Schutz vor Gewalt.

„Wir müssen Mädchen und Frauen in allen Lebens- und Berufsfeldern stärken“, forderte ÖVP-Frauensprecherin Juliane Bogner-Strauß. Sie betonte die Notwendigkeit von echter Wahlfreiheit bei Beruf und Familie, guten Bildungsangeboten, flächendeckender Kinderbetreuung und konsequentem Schutz vor Gewalt. Für die SPÖ-EU-Abgeordnete Elisabeth Grossmann ist der Weltfrauentag ein „Kampftag“: Er erinnere daran, dass Gleichstellung hart erkämpft werden muss. Zwar sei schon viel erreicht, doch der Kampf sei noch nicht vorbei. Weltweit sei zudem ein gefährlicher Rückschlag gegen Frauenrechte zu beobachten.

Zitat Icon

Es braucht echte Wahlfreiheit bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

ÖVP-Frauensprecherin Juliane Bogner-Strauß

Für die Freiheitlichen sprach die Wiener FPÖ-Stadträtin Ulrike Nittmann. Sie forderte, Frauenpolitik wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken: „Gerade am Weltfrauentag wird deutlich: Echte Frauenpolitik ist wichtiger denn je.“ Frauen seien etwa über den gesamten Lebensverlauf häufig finanziell benachteiligt.

Lesen Sie auch:
In vielen Berufen erhöht sich der Frauenanteil. Beim Gehalt haben sie aber meist noch das ...
Wienerinnen der Woche
Von Pflege bis Polizei: Ohne Frauen läuft nichts
08.03.2026
Premiere in Wien
Hunderte Männer setzen Zeichen gegen Frauengewalt
07.03.2026
Appell an Männer
Van der Bellen: „Laut für Gleichberechtigung“
03.03.2026

Buntes Kulturprogramm rückt Frauen ins Licht
Neben politischen Statements und Forderungen machen zahlreiche Veranstaltungen die Leistungen von Frauen sichtbar. In der Wiener Staatsoper erheben 2000 Frauen ihre Stimmen und singen für Gleichberechtigung und Solidarität. Die Österreichische Nationalbibliothek widmet sich mit einem umfangreichen Programm den Leistungen und Errungenschaften von Frauen von der Antike bis in die Gegenwart.

Auch das Naturhistorische Museum (NHM) rückt Frauen in den Mittelpunkt und zeigt seine weibliche Seite. Das Mozarthaus Vienna widmet sich den Frauen im Leben des Musikers und dem gesellschaftlichen Frauenbild des 18. Jahrhunderts. Das jüdische Museum lädt zu einem besonderen Rundgang mit dem Titel Frauensache(n).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
08.03.2026 11:48
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 17°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
4° / 17°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
4° / 16°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
4° / 16°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
1° / 17°
Symbol heiter

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
287.056 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
282.479 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
253.856 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2735 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2193 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
1418 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Mehr Wien
Völlig ausgerastet
Tankstellen-Randale: Frau prügelt auf Polizist ein
In Waffenverbotszone
Frau bietet Hilfe an, Mann zückt plötzlich Messer
Krone Plus Logo
Austria-Trainer Helm
„Das ist eine Bestätigung für unsere Arbeit“
Verzögerungen erwartet
Lauter Protestzug zieht zum Frauentag durch Wien
Krone Plus Logo
Die Iraner in Wien
Wo Hoffnung und Sorge so eng beieinander liegen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf