Lauter Protestzug zieht zum Frauentag durch Wien

Auf dem Papier gelten die gleichen Rechte für Männer und Frauen, im Alltag zeigt sich oft ein anderes Bild. Deshalb ziehen an diesem Sonntag erneut rund tausend Demonstrierende durch die Innenstadt. Treffpunkt ist um 13 Uhr bei der Wiener Stadthalle am Vogelweidplatz, wo Reden und Performances den Auftakt bilden. Gegen 14.30 Uhr setzt sich der Demozug über die Burggasse in Richtung Heldenplatz in Bewegung. Zum Protest aufgerufen hat die Initiative „Take Back the Streets“.