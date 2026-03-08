Tankstellen-Randale: Frau prügelt auf Polizist ein

Beamten attackiert und beschimpft

Auch nach der Festnahme kam keine Ruhe: Sie wurde immer aggressiver und beschimpfte die Beamten. Erst unter Einsatz von Körperkraft konnte sie beruhigt werden, so Polizeisprecherin Julia Schick.

In der Jacke der 61-Jährigen konnte laut Polizei ein Messer vorgefunden werden. Es stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein behördliches Waffenverbot besteht. Sie befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung und wird mehrfach angezeigt.