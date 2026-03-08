Tankstellen-Randale: Frau prügelt auf Polizist ein

Randale in Wien-Landstraße: Eine 61-Jährige tobte am Samstagabend betrunken in einer Tankstelle, beschädigte einen Mülleimer und schlug plötzlich auf einen Polizisten ein. Bei der Festnahme wurde ein Messer bei ihr gefunden – gegen die Frau besteht zudem ein Waffenverbot.
Der verzweifelte Tankwart kam den alarmierten Polizisten bei ihrer Ankunft um 21.45 Uhr schon entgegen sowie die offenbar alkoholisierte 61-jährige Frau, die noch dazu lautstark herumschrie. Versuche, die Frau zu beruhigen, blieben erfolglos. Stattdessen schrie die Österreicherin weiter und schlug unvermittelt mit den Fäusten auf einen Polizisten ein.
Beamten attackiert und beschimpft
Auch nach der Festnahme kam keine Ruhe: Sie wurde immer aggressiver und beschimpfte die Beamten. Erst unter Einsatz von Körperkraft konnte sie beruhigt werden, so Polizeisprecherin Julia Schick.
In der Jacke der 61-Jährigen konnte laut Polizei ein Messer vorgefunden werden. Es stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein behördliches Waffenverbot besteht. Sie befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung und wird mehrfach angezeigt.
