Nova-Rock-Halle wird für Flüchtlinge vorbereitet

SOS-Kinderdorf sucht hilfsbereite Familien

Das SOS-Kinderdorf sucht unterdessen bereits Familien in Wien, die geflüchtete Jugendliche aus der Ukraine aufnehmen können. Geschäftsleiter Clemens Klingan äußerte am Mittwoch in einer Aussendung die Erwartung, dass bald auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus der Ukraine in Österreich eintreffen werden. Es werden daher Privatpersonen gesucht, die als Gastfamilie einen Jugendlichen oder eine Jugendliche bei sich beherbergen. SOS-Kinderdorf betreut in Wien bereits seit 2016 geflüchtete Jugendliche in Gastfamilien.