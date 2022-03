Erste Flüchtlingskinder in Wiens Schulklassen

40 Lehrer mit Ukrainisch als Muttersprache

In Wien seien das in etwa 40 Lehrer. Bei ihnen und auch ihren Familien gibt es eine große Bereitschaft zu helfen. In ersten Fällen wurde die Bildungsdirektion bereits um Unterstützung gebeten, einzelne Kinder haben schon einen Schulplatz in der Bundeshauptstadt bekommen. „Noch waren es ganz wenige, aber wir bereiten uns darauf vor, dass es sehr schnell mehr sein könnten“, sagt Himmer. Bei Bedarf könnte es dann auch eigene Klassen geben, in denen auf Ukrainisch unterrichtet wird.