Kommt neues Tuninggesetz noch vor GTI-Treffen?

Neue Regeln vor GTI-Treffen?

Kärntens Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig hofft, das diese Maßnahmen noch vor dem GTI-Treffen in Kraft treten werden. Das offizielle Fest der Autofans hat die Gemeinde Maria Wörth zwar abgesagt, aber Ende Mai wollen GTI-Freaks an den Wörthersee kommen. „Ich hoffe, die Maßnahmen gelten rechtzeitig“, so Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk, der ausreichende Polizeipräsenz einfordert und die Videoüberwachung ausweiten will.