Kärntens Politik will GTI-Wahnsinn ein Ende setzen

Italienische Polizei kennt die Probleme

Ein italienischer Carabinieri, der die GTI-Szene in Kärnten gut kennt, meint, dass man nur Herr der Lage werden könne, wenn man rigoros gegen die Unruhestifter vorgehe. „Bei ähnlichen Treffen am Gardasee wird härter abgestraft und in extremen Fällen sogar das Auto beschlagnahmt.“ Für die Kärntner Polizei sei das nicht nur eine Personalfrage. „Wir können nur dann eingreifen, wenn eine strafbare Handlung vorliegt. Würden die Treffen aber behördlich organisiert oder eingeschränkt werden, haben auch wir mehr Spielraum“, sagt ein Polizist.