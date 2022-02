Gewessler geht gegen illegale Tuning-Szene vor

Das Rowdytum per Pkw finde sich nicht nur in Kärnten, ergänzte Gewessler, sondern in ganz Österreich und dagegen werde man in Zukunft sehr konsequent vorgehen: „Wer mutwillig und rücksichtslos Regeln bricht, muss auch mit entsprechenden harten Konsequenzen rechnen“, betonte die Ministerin. Demnach sieht die Novelle vor, dass künftig Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel „an Ort und Stelle“ abgenommen werden können, wenn „Polizistinnen und Polizisten künftig wahrnehmen, dass durch illegale Modifikationen an Autos Fehlzündungen herbeigeführt werden, die absichtlich zu massiver Lärmbelastung führen.“ Die Abnahme könne noch vor einer technischen Untersuchung in einer Werkstatt erfolgen.