GTI-Treffen für nächstes Jahr auch wieder abgesagt

Eindringlicher Appell an respektlose Tuningfans

Es scheint nötig zu sein, ein wirklich heikles Thema auf den Punkt zu bringen: „Das Verhalten von respektlosen, unbelehrbaren Tuningfans. Diese “falschen„ Fans, durchaus mit überwiegendem Anteil an “fremden Automarken„ könnten dafür sorgen, dass es keine Bewilligung der Behörden mehr für das offizielle GTI-Treffen geben wird“, heißt es in der Aussendung.