Das Säbelrasseln wird nun lauter

Das bedeutet übersetzt, dass Platter den Braten riecht, er keinesfalls tatenlos zusehen wird, wenn die Grünen experimentieren und Ingrid Felipe an der Spitze „abmontieren“ - Anzeichen dafür gibt es längst. Dazu sei erwähnt, dass Felipe für die Koalition das ist, was man braucht, damit es auch bei noch so guten Fenstern nicht reinzieht: Der Kitt. Primär ihr ist es zu verdanken, dass Schwarz-Grün in diesem Land seit neun Jahren hält.