Naya Riveras Sohn hörte sie noch um Hilfe schreien

An sich bei guter Gesundheit

Der Autopsie zufolge sei Rivera an sich bei guter Gesundheit gewesen. Sie hätte aber an Vertigo, einer Störung des Gleichgewichtssinns, gelitten. Die Krankheit könnte im Wasser „schlimmer geworden sein.“ Sie hätte die Krankheit aber mit Antihistaminen im Griff gehabt. Auch eine Nasennebenhöhlenentzündung sei kurz vor ihrem Ausflug festgestellt worden und sie habe deshalb Medikamente im Blut gehabt. Dem Bootsvermieter zufolge hätte sie eine Schwimmweste abgelehnt, sie aber mit im Boot gehabt. Rivera galt als gut Schwimmerin.