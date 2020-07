Naya Rivera hievte Sohn mit letzter Kraft ins Boot

Auf einer Pressekonferenz am Montagnachmittag berichtete der Sheriff von Ventura County, Bill Ayub, was der kleine Josey den Behörden über den tragischen Unfall erzählt hat. „Wir wissen aus dem Gespräch mit dem Kind, dass er und Naya irgendwann während ihrer Ausfahrt zusammen im See schwammen. In dieser Zeit beschrieb ihr Sohn, wie Naya ihm half, von hinten auf das Deck zu steigen“, sagte der Sheriff. „Er sagte den Ermittlern, dass er zurückblickte und sie unter der Wasseroberfläche verschwinden sah.“