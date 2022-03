Nußdorfer AC: „Bei uns gelingt sanfter Einstieg“

Weshalb die Nußdorfer seither - auch wenn sie zu Beginn fast von der Stadt- in die Oberliga durchrutschten - vermehrt auf den eigenen Nachwuchs setzen. „Inzwischen haben wir fünf Spieler der Jahrgänge 2004/2005 fix in der Ersten, drei davon in der Startelf“, taugt dem Fußball-Chef die „richtige Mischung“ in der von Thomas Kral betreuten 2.-Landesliga-Truppe. Zusammen mit Günter Gold bildet Vogl das Bindeglied zur Reserve.