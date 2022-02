RT-Verbot für Medienexperte „kontraproduktiv“

Desinformation dechiffrieren

Freilich, RT sei ein Instrument des russischen Verteidigungsministeriums im sogenannten Informationskrieg. Insofern, so Hutchings, könne das Medium als eine Bedrohung für die Sicherheit gesehen werden. Aber, er fügt hinzu: „Anstatt zu sagen, dass wir nicht hören wollen, was die andere Seite sagt, weil es Propaganda und Desinformation ist, ist es viel besser zu hören, was die Desinformation ist, und in der Lage zu sein, sie anzufechten, anstatt Angst davor zu haben und zu zeigen, dass man sie verstecken will.“ Es sei besser, die Desinformation zu dechiffrieren und aufzuzeigen, was sie ist.