YouTube schränkt russischen Staatssender ein

Die Online-Videoplattform YouTube hat nun nach dem Einfall Russlands in der Ukraine und dem damit verbundenen Propagandakrieg mehrere russische Staatsmedien spürbar eingeschränkt. „Wir pausieren die Monetarisierung einer Reihe von Kanälen auf YouTube, einschließlich mehrerer russischer Kanäle, die mit den jüngsten Sanktionen in Verbindung stehen“, erklärte ein Sprecher des Dienstes am Samstag.