Zecken können auch im Winter aktiv sein

In Österreich sind die sogenannte Lyme-Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) die häufigsten von Zecken übertragenen Erkrankungen. FSME verursacht eine Entzündung von Hirn und Hirnhaut. Österreich gehört zu den am stärksten von der FSME betroffenen Gebieten Europas. Im Jahr 2020 erreichten die FSME-Erkrankungen mit 250 Fällen einen Höchststand. 13 Kinder erkrankten an einer Meningoenzephalitis (Entzündung von Gehirn und Hirnhäuten) und ein Kind an einer Enzephalomyelitis (kombinierte Entzündung von Gehirn und Rückenmark). Gegen FSME gibt es eine Impfung, gegen Borreliose nicht. Die FSME-Impfung ist ab dem vollendeten 1. Lebensjahr zugelassen.