Knirschender Schnee und die klare Bergluft

Erstes Winterwanderdorf Österreichs

Seit 2018 ist Kartitsch in Osttirol das erste Winterwanderdorf Österreichs. Gelegen in einem der schönsten Hochtäler der Alpen erfüllt das idyllische Bergsteigerdorf perfekt die Sehnsucht nach naturnahen Wintererlebnissen. Doch wie kam man auf die Idee, eigene Wege für Wanderer in den Schnee zu walzen? „Das ist aus der Not heraus entstanden“, spricht Josef offen: „Wir haben kein großes Skigebiet, dafür aber eine wunderbare Landschaft. Bernhard Pichler von der Osttirol Werbung kam dann mit dem Projekt Winterwandern zu uns und wir waren begeistert.“