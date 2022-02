So viel kosteten Covid-Impfungen das Land Kärnten

Weniger Impfzentren

Was den weiteren Impfplan angeht, so fehlen laut Kurath noch „einige Eckpfeiler, die vom Bund abhängig sind. Es gehen uns noch Informationen ab, wie es mit Impfpflicht und Grünem Pass weitergeht.“ Während die Impfzentren des Landes in den nächsten Monaten eingeschränkt werden, so sollen die mobilen Impfbusse weiter bestehen.