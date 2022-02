Im Februar schon mehr Corona-Tote als im Januar

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz in Kärnten klettert weiter nach oben: Derzeit liegt sie in unserem Bundesland bei 2000,4 - im Vergleich: Österreichweit liegt die Inzidenzzahl bei 2161,6. Die Altergruppe mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz in Kärnten ist jene der 15- bis 24-Jährigen mit 2700. In der Altergruppe der 6- bis 14-Jährigen liegt die Inzidenz bei 2402,6. Drei Bezirke in Kärnten sind besonders vom Virus betroffen: Hermagor, Klagenfurt-Land und Völkermarkt.