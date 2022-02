Gaspreis-Sorge: Ludwig verspricht Wienern Zuschuss

Erst am Dienstag hatte Moskau als Reaktion auf die von der EU verhängten Sanktionen und den Stopp der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 mit einer Verdopplung des Gaspreises gedroht. Die Auswirkungen würden auch in Wien massive Auswirkungen haben, heizt hier doch rund die Hälfte der Bevölkerung mit Gas. Allerdings, so Ludwig im ORF-Report am Dienstagabend, habe die Wien-Energie „sehr vorausschauend ein großes und umfassendes Gaslager in Aussicht gestellt“. Damit solle die Versorgung der Haushalte unabhängig von der internationalen Krise gewährleistet werden.