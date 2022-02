Biden glaubt noch an „Vermeidung des Krieges“

US-Präsident Joe Biden hat sich am Dienstagabend im Rahmen einer Pressekonferenz zur Ukraine-Krise geäußert. In seiner Rede sprach er von Finanzsanktionen gegen Russland, der Frieden sei „um jeden Preis“ zu verteidigen. Krieg ziehe man nicht in Erwägung, es seien lediglich „defensive Bewegungen“ geplant. Auch stehe er mit europäischen Regierungsspitzen in Kontakt. Russland streite der Ukraine jede Existenzberechtigung ab, sei der einzige Aggressor in dem Konflikt. Noch aber könne man ein „Worst-Case-Szenario“ vermeiden. Man sei offen für diplomatische Anfragen, sofern diese auf Aktionen basierten - nicht auf Worten.