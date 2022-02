Nehammer: Österreich steht voll hinter Sanktionen

Noch keine Sanktionen gegen Putin selbst

Aktuell hat die Europäische Union beschlossen, jene 351 Abgeordnete des russischen Parlaments auf die Sanktionsliste zu setzen, die für die Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk gestimmt haben. Hinzu kommen Strafen gegen 27 weitere Personen und Organisationen. Darüber hinaus sollen der Zugang des russischen Staates zu den EU-Finanzmärkten beschnitten und der Handel der EU mit den abtrünnigen Regionen beschränkt werden. Gegen Putin persönlich wurden vorerst keine EU-Sanktionen verhängt. Man habe so entschieden, um weitere Maßnahmen in Reserve zu haben, erklärter EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstagabend. Auch die US-Regierung hat Strafmaßnahmen angekündigt.