„Haben Spitze der Eskalation noch nicht erreicht“

Russischer Botschafter ins Außenministerium zitiert

Die Anerkennung der Gebiete stehe in klarem Widerspruch zum Minsker Abkommen, so Nehammer. Der russische Botschafter wird daher noch am Dienstag ins Außenministerium zitiert, der Bundeskanzler betonte außerdem, Österreich unterstütze in Absprache mit der EU-Kommission die Setzung von Sanktionen: „Diese Vielfalt an Sanktionen muss nun zielgerichtet eingesetzt werden, weil wir davon ausgehen müssen, dass wir die Spitze der Eskalation noch nicht erreicht haben.“