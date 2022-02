So lange halten Österreichs Gas-Speicher

Speicher für mehrere Monate ausreichend gefüllt

Die in Österreichs Gasspeichern derzeit lagernden Gasvorräte reichen auch für den Haushaltsbedarf deutlich über die Heizperiode hinaus. Rund 17 Terawattstunden (TWh) an Gas liegt in Österreich in Speichern, Haushalte brauchen in der aktuellen Jahreszeit aber nur etwa zwei bis drei TWh pro Monat - mit stark abnehmender Tendenz, wenn es wärmer wird.