Deutschland legt Gaspipeline Nord Stream 2 auf Eis

Er habe das Wirtschaftsministerium angewiesen, eine Neubewertung der Pipeline vorzunehmen, durch die russisches Gas direkt nach Deutschland geleitet werden soll, sagte Scholz am Dienstag in Berlin. „Das geht jetzt einen neuen Gang, das wird sich sicher hinziehen.“ Klar sei, die Situation müsse jetzt neu bewertet werden. „Die Lage ist heute eine grundlegend andere.“ Deshalb müssten „all die Fragen, die uns bewegen, mit einfließen“. Derzeit werde es keine Zertifizierung für den Betrieb der Pipeline geben - und ohne diese Zertifizierung könne Nord Stream 2 nicht in Betrieb gehen.