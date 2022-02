Radfahrer entpuppt sich als Serien-Einbrecher

30 Coups am Kerbholz

Ermittlungen ergaben, dass das Fahrrad aus einem aufgebrochenen Kellerabteil in der Ottilie-Bondy-Promenade stammte. Das Duo wurde festgenommen. Kriminalbeamte der Polizeiinspektion Hermann-Bahr-Straße wiesen den beiden in weiterer Folge mehr als 30 Einbrüche nach, bei denen sie es vor allem auf Fahrräder und E-Bikes abgesehen hatten. Der Gesamtschaden beträgt rund 45.000 Euro. An ihrer Wohnadresse ebenfalls in Floridsdorf stellten die Polizisten vier offenbar gestohlene Räder sicher. Die Verdächtigen gestanden die ihnen zur Last gelegten Fakten zum Teil. Der ältere wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.