19 Patienten mehr auf den Covid-Stationen

19 Covid-Patienten sind in den vergangenen 24 Stunden im Spital gelandet. Der Anstieg hat laut Uta Hoppe, Primaria am Uniklinikum, mehrere Gründe. Einer davon: „Durch den Infektions-Schwerpunkt im Flachgau und in der Stadt sind ältere Menschen betroffen. Auf den Covid-Intensivstationen ist es bei einer Belegung von drei Patienten ruhig, dafür liegen auf der Normalstation mehr als hundert.Das ist für 2022 Höchststand.