Schallenberg: „Die Zeichen stehen auf Sturm“

Die Außenminister der EU-Staaten beraten am Montag in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Mit Besorgnis werden vor allem die zunehmenden Waffenstillstandsverletzungen in der Ostukraine gesehen. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg sagte dazu am Sonntagabend, „die Zeichen stehen auf Sturm“: „Es geht um eine rote Linie, es geht um Völkerrecht.“ Man könne es nicht akzeptieren, wenn ein Land versuche, „auf unserem europäischen Kontinent die Grenzen zu verschieben“.