Großteil der Corona-Wirtschaftshilfen läuft aus

Beitrag zur Arbeitslosenversicherung „relativ hoch“

Im Gegensatz zu anderen Ländern in Europa werden laut Kocher in Österreich viele zusätzliche Maßnahmen aus der Arbeitslosenversicherung finanziert, etwa die Notstandshilfe, Bildungskarenz, Altersteilzeit und Ausbildungsgarantie bis 25. Deswegen sei der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung mit 6 Prozent des monatlichen Bruttoverdienstes „relativ hoch“, so der Arbeitsminister. Der Dienstgeberanteil liegt bei 3 Prozent und der Dienstnehmeranteil bei 3 Prozent.