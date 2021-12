10 Mio. Euro Ausfallsbonus im Dezember ausbezahlt

Österreichische Unternehmen können seit 10. Dezember den Ausfallsbonus für November beantragen, um so bereits vor Weihnachten Geld zu bekommen. Von dieser Möglichkeit haben bereits 4500 Betriebe Gebrauch gemacht. In Summe würden in den kommenden Tagen knapp zehn Millionen Euro ausgezahlt. Der größte Teil der Anträge für den Ausfallsbonus kommt aus der Gastronomie. Die weiteren Branchen sind der Handel sowie Dienstleistungen.