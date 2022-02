17-21 Uhr: Vernissage: Spare me your sanity in der Seidlgasse 14, 1030

19-22 Uhr: Dating Issues - A Stand up Comedy Show im Shebeen - International Pub (Lerchenfelder Str. 45, 1070)

19:30-23 Uhr: Ladies First Session w/ Susanne Hager Quartett im Tunnel (Florianigasse 39, 1080)