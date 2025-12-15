Vorteilswelt
Thema des Tages

„Fiese Uschi“ macht Kinder fit für den Schulalltag

Guten Morgen Wien
15.12.2025 03:30
(Bild: Mario Urbantschitsch)

Ausgrenzen, Demütigen, Zuschlagen – und am Ende die Anzeige. Die „Krone“ zeigt, wie Mobbing schon bei den Jüngsten beginnt, warum Worte zu Gewalt werden können und weshalb Wiens Schulen immer öfter zum Tatort für Polizei und Justiz werden. Diese und viele weitere spannende Themen lesen Sie heute in der „Krone“ sowie auf krone.at

Bei einem Terroranschlag auf ein jüdisches Fest in der australischen Metropole Sydney sind am ...
Jüngstes Opfer war 10
Terror von Sydney: Attentäter sind Vater und Sohn!
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig will eine eigene EU-Ausweichklausel für Soziales ...
Auf EU-Ebene
Bürgermeister Ludwig will Spar-Veto bei Sozialem
Sandra W. in der Küche jenes alten Bauernhofs, in dem sie bis vor Kurzem mit Clemens T. gelebt ...
Krone Plus Logo
„Ist kein Monster“
Jetzt spricht die Freundin von Jennis Mörder
Richtig eingegriffen
Zwei Freunde retteten Urlauber (18) das Leben
Marco Friedl
Schulter verletzt
Blöd gestürzt! Sorge um ÖFB-Teamverteidiger
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
164.893 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
114.474 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Ausland
Alarm! Auto-Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant
107.424 mal gelesen
In Niederbayern wurden fünf Männer festgenommen, die einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt ...
Thema des Tages
„Fiese Uschi“ macht Kinder fit für den Schulalltag
Thema des Tages
So (un)sicher sind die Wiener Bahnhöfe
Thema des Tages
Neuer Fernbusterminal kostet 158 Millionen Euro
Thema des Tages
144 Jahre: Einer Tragödie verdanken wir Rettung
Guten Morgen Wien
Infografik Wien
