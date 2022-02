Aktion scharf im Gemeindebau

In 1800 Gemeindebauten in allen Bezirken der Stadt leben mittlerweile mehr als 500.000 Wiener. Einige davon ohne jedoch jeden Anspruch. Dass es unter den Mietern auch schwarze Schafe gibt, die auf das soziale Wohnangebot nicht angewiesen sind oder gar keinen Anspruch haben, zeigte zuletzt die Causa von Multimillionär Sigi Wolf. Aber Wien wächst und damit auch der Bedarf an leistbarem Wohnraum. Doch der ist Mangelware. Um die dramatische Entwicklung zu stoppen, werden jetzt Detektive eingesetzt, die Wohnungsmissbrauch aufdecken sollen. Sind sie dabei erfolgreich? Die „Krone“ kennt zwei aufgeklärte Fälle. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien