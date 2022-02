Ärztekammer: 3000 Euro Bonus und FFP2-Klarstellung

Die Ärztekammer hat am Donnerstag eine steuerfreie Prämie von 3000 Euro für alle niedergelassenen und angestellten Mediziner und eine Klarstellung von der Bundesregierung in Sachen FFP2-Maskenpflicht gefordert. Bei der Bekanntgabe der kommenden Öffnungsschritte seien nämlich die Ordinationen nicht explizit als bleibender FFP2-Bereich erwähnt worden. Das Ministerium müsse diesbezüglich für Aufklärung sorgen, so das Verlangen.