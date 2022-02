30.914 Neuinfektionen und 32 weitere Todesfälle

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Donnerstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 30.914 Neuinfektionen verzeichnet worden. Vor einer Woche waren es 35.250 neue Fälle. 32 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben. Derzeit befinden sich 196 Schwerkranke in intensivmedizinischer Behandlung (minus 5).