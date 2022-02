Befreiungsschlag | Freiheitstag

Kann man nun ja wirklich nicht behaupten, dass die Regierung mit den Landeshauptleuten im Schlepptau in Sachen Pandemiebekämpfung in letzter Zeit alles richtig gemacht hätte. Vermurkste Impfpflicht, vermurkste Implotterie, anhaltendes Chaos bei den Beschränkungen, die gefühlt wöchentlich geändert werden, anhaltendes Chaos bei den Tests in einigen Bundesländern, eine längst unüberschaubare Zahl an Kommissionen und Gremien - und all das bei anhaltend extrem hohen Infektionszahlen. Was tut man in so einer Situation? Man sucht nach dem Befreiungsschlag! Und verkündet also die große „Befreiung“ von den Maßnahmen. Entkoppelt sich dabei ein gutes Stück weit von den Experten, die zur Vorsicht mahnen und lockert bereits ab dem kommenden Samstag (außer in Wien), um ab dem 5. März so gut wie alle Maßnahmen fallen zu lassen. Das finden viele gut. Aber ob es für die gestresste Regierung wirklich zum Befreiungsschlag taugt?