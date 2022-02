Tanklastwagen verursacht großes Feuer bei New York

Ein außer Kontrolle geratener Tanklastwagen hat östlich von New York mehrere Häuser und eine Straße in Brand gesetzt. Der mit fast 50.000 Litern Sprit beladene Lkw war in der Nacht auf Mittwoch im Ort Rockville Centre östlich der Millionenmetropole umgekippt. „Als ich hier ankam, brannte es überall: die Straßen, der Tankwagen, die beiden Gebäude. Als ich den Sunrise Highway hinunterschaute, kam das Feuer aus sieben oder acht Gullydeckeln“, zeigte sich der örtliche Feuerwehrchef bestürzt.