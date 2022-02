„Freude und Spaß stehen für uns im Vordergrund“

Obwohl heute das bedeutendste Spiel in der Vereinsgeschichte ansteht, ist Salzburg-Trainer Matthias Jaissle zumindest äußerlich die Ruhe in Person. In den letzten Wochen wurde der 33-Jährige nicht müde zu betonen, dass die Vorfreude im Vergleich zur Anspannung ganz klar überwiegt. Der Coach hat volles Vertrauen in seine blutjunge Truppe und weiß gleichzeitig, dass der Druck beim FC Bayern liegt. „Die Jungs sollen mit Selbstvertrauen an die Sache herangehen. Die Freude und der Spaß stehen bei uns im Vordergrund“, betont der Deutsche.