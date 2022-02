20-Jährige schenkt kranker Amerikanerin Hoffnung

Kurz vor Weihnachten wurde sie in Wien im Krankenhaus durchgecheckt und, weil alles passte, der Termin für die Spende im Jänner ausgemacht: „Die Spende hat bei mir sechs Stunden gedauert, das war gar nicht schlimm“, erzählt die Studentin. Jetzt hofft sie, dass der Körper der leukämiekranken Amerikanerin ihre Spende annimmt: „Ich hab’ ihr schon einen Brief geschrieben, das darf man anonym. In zwei Jahren, wenn alles geklappt hat, darf man sich auch treffen. Das wäre cool“, so die 20-Jährige.