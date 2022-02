Villacher Großkaserne erhält eigenen Kindergarten

2020 wurde das Projekt Großkaserne am Areal der Villacher Hensel-Kaserne abgesegnet, seit dem Vorjahr laufen die Planungen für den Stützpunkt für 800 Soldaten auf Hochtouren. Auch wenn es noch Jahre dauern wird, bis Rohr- und Lutschounig-Kaserne aufgelassen und in den neuen Standort in der Oberen Fellach integriert werden, nehmen die Pläne immer konkretere Formen an.